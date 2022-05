(Di venerdì 20 maggio 2022) "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Il proverbio citato spesso e volentieri da Giovanni Trapattoni è sempre attuale,...

Mbappé coperto di soldi dal PSG, pensa di rimangiarsi la parola data al Real Madrid: 'Non dire gatto se non ce l'ha…

Il Real Madrid dirigerà tutta la sua forza ingaggio su Mbappe e magari pure Haaland, e comunque è supercon Courtois. Il Barcellona non può più permettersi certe spese ed è in buone mani con ...Il Real Madrid dirigerà tutta la sua forza ingaggio su Mbappe e magari pure Haaland, e comunque è supercon Courtois. Il Barcellona non può più permettersi certe spese ed è in buone mani con ...