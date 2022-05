Mali: Farnesina verifica notizie sul sequestro 3 italiani (Di venerdì 20 maggio 2022) In relazione alla notizia apparsa su taluni organi di stampa relativa al sequestro in Mali di 3 cittadini italiani, la Farnesina "rende noto che l'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) In relazione alla notizia apparsa su taluni organi di stampa relativa alindi 3 cittadini, la"rende noto che l'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri sta ...

