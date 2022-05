Mahrez | a Sarcelles in Algeria uno stadio prende il suo nome

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ainloviene ribattezzato in onore di Riyad. Un grande onore per l’attaccante del Manchester City Non capita spesso che a qualcuno venga intitolato uno: anzi, non capita spesso se sei vivo e quasi mai in attività, ma ogni tanto ci sono delle eccezioni, come quella di Riyad. ?? Équipe Nationale algérienne ??Ryadétait présent aujourd’hui à @Villepour l’inauguration du Stade Ryad, rentrant un peu plus dans l’histoire du foot Algérien. Fier des nôtres ??Bravo @22 ?? pic.twitter.com/zURN9NNjsL— DZ CHAAB (@DzChaab) May 18, 2022 A, luogo in cui è nato, inhanno infatti ribattezzato lo ...

