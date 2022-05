Maddaloni torna alla carica dopo L’Isola: “Cose gravi, non è leale, colpa di Vlady se i social sono contro di me” (Di venerdì 20 maggio 2022) Lunedì scorso Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria si sono scontrate a L’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha accusato l’opinionista di essere sempre stata prevenuta nei suoi confronti. La Maddaloni è tornata sull’argomento a Pomeriggio 5 ed ha ribadito il suo pensiero. Secondo Laura molti dei commenti negativi nei suoi confronti sui social sono frutto degli attacchi di Luxuria. “Ho trovato di pessimo gusto quello che ha fatto Vladimir. Poi ho avuto la possibilità adesso di guardare un po’ i social e ho la conferma. Anche il suo atteggiamento quando sono uscita da L’Isola ed è finito il mio percorso. Ogni concorrente lascia un pezzo del proprio cuore e del proprio fisico su quelL’Isola. Fare delle battute ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 maggio 2022) Lunedì scorso Laurae Vladimir Luxuria siscontrate adei Famosi. L’ex naufraga ha accusato l’opinionista di essere sempre stata prevenuta nei suoi confronti. Lata sull’argomento a Pomeriggio 5 ed ha ribadito il suo pensiero. Secondo Laura molti dei commenti negativi nei suoi confronti suifrutto degli attacchi di Luxuria. “Ho trovato di pessimo gusto quello che ha fatto Vladimir. Poi ho avuto la possibilità adesso di guardare un po’ ie ho la conferma. Anche il suo atteggiamento quandouscita daed è finito il mio percorso. Ogni concorrente lascia un pezzo del proprio cuore e del proprio fisico su quel. Fare delle battute ...

hopeangel365 : LAURA MADDALONI VUOLE IL BIS! HA RI-PROVOCATO VLADIMIR?? #isola #isoladeifamosi #isoladeifamosi2022 #luxuria #nick… - CarlaGigia : La maddaloni versione vittima....moh torna pure il maritino.....#Pomeriggio5 - axell_leone : Ancora Laura Maddaloni. Pessima non ne possiamo più Ma non sei a casa con le tue tre figlie? Come mai? ' sono una… -