Luca Napolitano - Lancia torna in Europa. Si parte dalla Ypsilon per arrivare alla Delta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Siamo pronti per l', con queste parole,, ceo di, ha annunciato la nomina dei country manager di cinque Paesi del Vecchio continente, oltre all'Italia, presidiata da Raffaele Russo: Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo, Olanda e Spagna, guidati nell'ordine da Paola Pichierri, Niccolò Biagioli, Patrice Duclos, Patrick Zegwaard, Francesco Colonnese. I manager riporteranno a Roberta Zerbi, head of sales per l'area chiamata Enlarged Europe. La loro nomina segna l'inizio del ritorno del marchio oltre le Alpi, sui mercati stranieri da cui era assente ormai da cinque anni. Si. La nuova ovviamente, attesa nel 2024, sulla piattaforma Stla Small, evoluzione dell'attuale Cmp su cui sono realizzate Peugeot 208 e ...

Questa mattina il piano strategico per il rilancio di Lancia è stato anticipato ufficialmente dal CEO. Tra le varie cose che sono state dette una delle più interessanti è che Stellantis punta a realizzare il 50 per cento delle vendite di Lancia online mentre la casa automobilistica si ..."Siamo pronti per l'Europa", con queste parole,, ceo di Lancia , ha annunciato la nomina dei country manager di cinque Paesi del Vecchio continente, oltre all'Italia, presidiata da Raffaele Russo: Francia, Germania, Belgio e ... Lancia, la nuova Ypsilon, la Delta e l'ammiraglia: ecco i piani - Quattroruote.it La nomina dei country manager di cinque mercati del Vecchio continente è stata l’occasione per ricordare il piano prodotti e la strategia di rilancio del brand italiano ...Lo ha detto, durante una confererenza stampa a Torino Luca Napolitano, ceo di Lancia, che ha aggiunto: “Questo non significa che torneremo in tutti i mercati contemporaneamente, non dobbiamo essere ...