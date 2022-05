“Lei se ne deve andare”. Isola dei Famosi, la voce in Italia è scoppiata. E qualcuno esulta (Di venerdì 20 maggio 2022) Si avvicina la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi, il reality prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi. In studio con lei ci saranno i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Honduras è Alvin. C’è grande curiosità per capire come si stanno evolvendo le dinamiche tra i naufraghi. Innanzitutto i naufraghi saranno chiamati a una scelta: stare a favore o contro Guendalina Tavassi. Nel corso della serata si creeranno due schieramenti, uno a favore e l’altro contro la concorrente che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’Isola: la dispensa di cibo. Quindi è probabile che ci sarà un confronto tra Edoardo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Si avvicina la diciottesima puntata dell’dei, il reality prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijaye condotto da Ilary Blasi. In studio con lei ci saranno i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Honduras è Alvin. C’è grande curiosità per capire come si stanno evolvendo le dinamiche tra i naufraghi. Innanzitutto i naufraghi saranno chiamati a una scelta: stare a favore o contro Guendalina Tavassi. Nel corso della serata si creeranno due schieramenti, uno a favore e l’altro contro la concorrente che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’: la dispensa di cibo. Quindi è probabile che ci sarà un confronto tra Edoardo ...

