L’Anima del Jazz al No Borders Music Festival. Domenica 24 luglio 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) NO Borders Music Festival annuncia concerto evento “L’Anima DEL Jazz” con Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini il 24 luglio ai Laghi di Fusine Quattro grandi Maestri, quattro giganti della Musica Jazz mondiale si incontrano per la prima volta assieme tutti sullo stesso palco per dar vita a “L’Anima del Jazz”, un concerto speciale e unico nel suo genere ideato da Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini per la 27esima edizione del No Borders Music Festival. L’evento esclusivo, che richiamerà tutti gli appassionati del Jazz da Italia, Austria e Slovenia, è fissato per Domenica 24 ... Leggi su udine20 (Di venerdì 20 maggio 2022) NOannuncia concerto evento “DEL” con Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini il 24ai Laghi di Fusine Quattro grandi Maestri, quattro giganti dellamondiale si incontrano per la prima volta assieme tutti sullo stesso palco per dar vita a “del”, un concerto speciale e unico nel suo genere ideato da Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini per la 27esima edizione del No. L’evento esclusivo, che richiamerà tutti gli appassionati delda Italia, Austria e Slovenia, è fissato per24 ...

Advertising

ladroditaxi : questa intervista del papà di michele mi sta letteralmente distruggendo l’anima ?? - anima_brigante : Dirò una cosa molto unpopular: Del razzismo non se ne parlerà mai abbastanza come problema, e apprezzo che se ne pa… - LucioMM1 : @Rog_2 Un altro di quelli furbi, le sanzioni NON CAMBIANO LA GUERRA IN CORSO, quindi stiamo pagando di + per l'anim… - leone52641 : RT @MariaGloriaDiM2: #Anima??MariaGloriaDiM2???? Spazi immensi tra le rovine del tempo, mura che raccontano storie di regni. Il mare si este… - AnnaShi60491189 : RT @MariaGloriaDiM2: #Anima??MariaGloriaDiM2???? Spazi immensi tra le rovine del tempo, mura che raccontano storie di regni. Il mare si este… -