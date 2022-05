La mamma di Mbappè a sorpresa | l’ha detto su PSG e Real Madrid!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 20 maggio 2022) La madre di Mbappé fa chiarezza sul suo futuro, non solo il PSG, la pista spagnola è ancora in gioco. Mbappé PSGMadridKoraPlus, la madre di Mbappé, fa chiarezza sul futuro del giocatore in un’intervista ai media egiziani. A quanto pare la permanenza al PSG non è così scontata. Ecco le sue parole: “Non ci sono nuovi incontri per negoziare il futuro di Mbappé dopo la scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain. Questi incontri sono terminati. Abbiamo un accordo con ilMadrid e un altro accordo con il Paris Saint-Germain, e le trattative sono già finite, ora Kylian Mbappé deve scegliere. Le due offerte sono uguali finanziariamente, non c’è una grande differenza tra loro, ma stiamo aspettando che Mbappe scelga una di esse”