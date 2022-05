Grande Fratello, ex concorrente si scaglia contro Luca Argentero: “Eravamo fratelli, poi si è rivelato un opportunista” (Di venerdì 20 maggio 2022) La terza edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2003, ha avuto come concorrente Fedro Francioni. Tra gli ex gieffini di quell’edizione, il pubblico ricorda con maggiore rilievo sicuramente il nome di Luca Argentero, divenuto Grande attore affermato nel mondo del cinema e della televisione in generale. I due ex colleghi di avventura, all’interno della casa avevano instaurato un ottimo rapporto, ma qualcosa poi si è interrotto. Fedro infatti, in una recente intervista rilasciata a il Corriere del Veneto, ha preso le distanze sia da Argentero, sia dall’esperienza vissuta al Grande Fratello. Quando era appena trentenne decise di partecipare ai provini del programma per puro caso, in seguito ad una scommessa persa con ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 maggio 2022) La terza edizione del, andata in onda nel 2003, ha avuto comeFedro Francioni. Tra gli ex gieffini di quell’edizione, il pubblico ricorda con maggiore rilievo sicuramente il nome di, divenutoattore affermato nel mondo del cinema e della televisione in generale. I due ex colleghi di avventura, all’interno della casa avevano instaurato un ottimo rapporto, ma qualcosa poi si è interrotto. Fedro infatti, in una recente intervista rilasciata a il Corriere del Veneto, ha preso le distanze sia da, sia dall’esperienza vissuta al. Quando era appena trentenne decise di partecipare ai provini del programma per puro caso, in seguito ad una scommessa persa con ...

Advertising

Antonio24120145 : @Valerio864dd Aspettiamo adesso impazienti: 1 grande fratello 2 pupa e secchione 3 isola dei famosi 4 varie ed eventuali - luciagangale1 : RT @agbiuso: L'#informazione della #NATO è stata capace di trasformare una nullità televisiva in una specie di Grande Fratello. #Zelensky #… - Psychxistential : RT @AnnoBiblico: 'Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui' (1G… - AnnaRaisa8 : RT @Ninomauger: LORY è osseionata da NICOLAS come lo era MIRIANA su SOLEIL al grande fratello #isoladeifamosi #isola - nobbuono : R.I.P. con lei ho superato due matrimoni e tre compagne, la morte del mio migliore amico, quella di mio fratello gr… -