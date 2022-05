Gli scudetti più drammatici decisi all’ultima giornata

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 20 maggio 2022) «Ti dispiacerebbe per favore per favore per favore per favore andare all’istante a fare in culo? Capiti nei peggiori 60 secondi della mia vita e non ho nessuna voglia di vederti». (Febbre a 90’) Il controllo del biglietto o dell’abbonamento, la lunga camminata fino alle scale, l’ingresso vero e proprio nello stadio. Un rito sacro, che si ripete da anni. Ma chi ha avuto la fortuna (o la sfortuna) di averlo compiuto in un’ultimadi campionato in cui c’era qualcosa di grosso come uno scudetto in ballo, sa che quei momenti si dilatano all’infinito, che si respira qualcosa di differente. Ogni passo è più lento, ogni scalino sembra più alto, persino il verde del prato pare assumere un colore diverso. Ovviamente siamo noi a essere diversi: il respiro più affannato, il battito del cuore difficile da controllare. C’è chi si aggrappa alla scaramanzia, ai rituali ...