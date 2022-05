Fontana | «Maxischermo Milan? Piazza Regione disponibile»

(Di venerdì 20 maggio 2022) «Ho saputo che ilcerca unao per trasmettere la partita con il Sassuolo. Da presidente dei lombardi, oltre che da tifosoista, metto a disposizioneCittà di Lombardia, qualora la società e le istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione». Così in un post su Facebook il presidente dellaL'articolo

Sassuolo-Milan, Fontana: "Maxischermo Piazza Città di Lombardia è a disposizione" Il Presidente de La Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha la soluzione per il maxischermo a Milano: ecco la proposta ...Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, noto tifoso del Milan, ha avanzato la candidatura della piazza del palazzo regionale come luogo dove poter installare ...