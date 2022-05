Ed Sheeran è diventato di nuovo papà: secondo bebè, a sorpresa, con la moglie Cherry (Di venerdì 20 maggio 2022) L'artista ha postato sui social uno scatto con un paio di calzini bianchi annunciando di aver dato il benvenuto ad un'altra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 maggio 2022) L'artista ha postato sui social uno scatto con un paio di calzini bianchi annunciando di aver dato il benvenuto ad un'altra ...

Advertising

cyrusmiile : Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta di un’altra bellissima bimba - blogcupoftea : Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta! - stranifattinews : Ed Sheeran è diventato papà bis - solerriesun : no ma ed sheeran è diventato padre per la seconda volta oddioooo come si chiama??? artide???? - alwayssxlou_ : Non io che ieri mattina pensavo a come Ed Sheeran tenga davvero privata la sua vita privata senza far sapere nulla… -