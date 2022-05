Ascolti tv, un altro boom per Don Matteo 13 che vola con il 31% di share (Di venerdì 20 maggio 2022) Continua inarrestabile il successo di Don Matteo 13. C’era un po’ di timore, inutile nasconderlo: una collocazione difficile a primavera per la fiction di Rai 1, l’addio di Terence Hill, l’entrata in scena di Raoul Bova che mancava da parecchio da una serie di successo Rai. Insomma tutti ingredienti che potevano destabilizzare il pubblico, che dopo due anni e mezzo di pandemia ha anche una sorta di rifiuto verso la tv. E invece, Don Matteo 13 ha fatto centro e anche questa settimana, con il suo doppio appuntamento settimanale, ha regalato a Rai 1 ottimi Ascolti. L’ottava puntata di Don Matteo 13 in onda il 19 maggio 2022 è stata vista da una media di 5,8 milioni di spettatori e supera anche il 31% di share. La tredicesima stagione della fiction di Rai 1 sta davvero appassionando il pubblico: trame ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 maggio 2022) Continua inarrestabile il successo di Don13. C’era un po’ di timore, inutile nasconderlo: una collocazione difficile a primavera per la fiction di Rai 1, l’addio di Terence Hill, l’entrata in scena di Raoul Bova che mancava da parecchio da una serie di successo Rai. Insomma tutti ingredienti che potevano destabilizzare il pubblico, che dopo due anni e mezzo di pandemia ha anche una sorta di rifiuto verso la tv. E invece, Don13 ha fatto centro e anche questa settimana, con il suo doppio appuntamento settimanale, ha regalato a Rai 1 ottimi. L’ottava puntata di Don13 in onda il 19 maggio 2022 è stata vista da una media di 5,8 milioni di spettatori e supera anche il 31% di. La tredicesima stagione della fiction di Rai 1 sta davvero appassionando il pubblico: trame ...

