Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 07:30 (Di giovedì 19 maggio 2022) Viabilità DEL 19 MAGGIO 2022 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA E VALLERANELLO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)DEL 19 MAGGIO7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONENORD E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA E VALLERANELLO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL ...

Advertising

MyWayASPI : Ore 07:41 19/05/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Nord ?? G.R.A. CODA di 3 km per congestione v… - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Nuovo cambio di viabilità per il quadrante Piazza Scotti - UrloWeb - Notizie da #Roma - TuttoSuRoma : Nuovo cambio di viabilità per il quadrante Piazza Scotti - UrloWeb - Notizie da #Roma - FabioPaternost1 : @canaledieci Fate un servizio sulla viabilità via del Mare direzione Roma, via ostiense direzione Toma e via della… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico congestionato in via Anagnina (Gra-Morena) -