Ucraina: Salvini, 'accogliamo chi scappa da guerra vera non chi parte con gatto e telefonino' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "L'Italia ha un cuore grande, abbiamo aperto case e istituti a donne e bimbi scappati dall'Ucraina, un grande gesto. Ora nessuno si deve permettere di dire che siccome stiamo accogliendo donne e bimbi che scappano da una guerra vera dobbiamo accoglie chi viene con barchini e barconi, partiti con gattino e cagnolino. Io non ho mai visto uno che scappa da una guerra col telefonino" Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Frosinone. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "L'Italia ha un cuore grande, abbiamo aperto case e istituti a donne e bimbiti dall', un grande gesto. Ora nessuno si deve permettere di dire che siccome stiamo accogliendo donne e bimbi cheno da unadobbiamo accoglie chi viene con barchini e barconi, partiti con gattino e cagnolino. Io non ho mai visto uno cheda unacol" Lo ha detto Matteodurante un comizio a Frosinone.

