Ucraina, La Russa se la prende con i pacifisti e sbotta con Giarrusso e de Magistris: "Fatemi parlare, po**o di un cane". Il video su La7 (Di giovedì 19 maggio 2022) Furia incontenibile del senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, nel corso della trasmissione "L'Aria che tira" (La7), sulla posizione di chi è contrario all'invio delle armi in Ucraina, rappresentata nel dibattito in studio dall'europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, e dall'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "È molto più facile la propaganda pacifinta e demagogica rispetto a concetti complessi", tuona La Russa, che cita l'invasione sovietica dell'Ungheria nel 1956. "Io non ero nato nel '56", ironizza de Magistris, a cui fa eco Giarrusso. La Russa sbotta: "Io invece sì, però anche ai tempi di Giulio Cesare non eri nato. Eppure sai chi è, almeno me lo auguro". "No, ma mi fa piacere che adesso con Salvini ti interessi ...

