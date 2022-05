This is Us 6 va in scena con un ultimo viaggio sconvolgente, mancano solo cinque giorni alla fine (Di giovedì 19 maggio 2022) This is Us 6 volge al termine e mai come in questi giorni il rischio spoiler è dietro l’angolo. Chi segue la programmazione americana nelle scorse ore, grazie allo streaming, ha potuto vedere il penultimo episodio della stagione e della serie mentre tutti quelli che attendono la messa in onda su Sky hanno una lunga agonia davanti. This is Us 6 è attualmente in onda su Fox e il finale non arriverà prima del 27 giugno mentre negli Usa l’ultimo episodio andrà in scena tra cinque giorni, il prossimo 24 maggio, con un ultimo viaggio sconvolgente, specie per il pubblico. Il momento più doloroso sarà quello dell’addio martedì prossimo, un ultimo saluto ai Pearson e alle loro storie mentre ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)is Us 6 volge al termine e mai come in questiil rischio spoiler è dietro l’angolo. Chi segue la programmazione americana nelle scorse ore, grazie allo streaming, ha potuto vedere il penepisodio della stagione e della serie mentre tutti quelli che attendono la messa in onda su Sky hanno una lunga agonia davanti.is Us 6 è attualmente in onda su Fox e il finale non arriverà prima del 27 giugno mentre negli Usa l’episodio andrà intra, il prossimo 24 maggio, con un, specie per il pubblico. Il momento più doloroso sarà quello dell’addio martedì prossimo, unsaluto ai Pearson e alle loro storie mentre ...

Advertising

nabongfate : soon questa scena avrà luogo this sabato quando madre @sooniepang verrà a raccattarmi alla stazione - amatipercomesei : SPOILER THIS IS US 6X17 . . . . . . . . . . Mi è piaciuto tanto come hanno voluto far uscire di scena Rebecca termi… - dxrkparade : @here_forOt5 ogni volta che vedo questa scena mi vengono le lacrime this show is something that can be so personal - LorelaiSwan : @Villanellebirth Il tutto è partito (se non sbaglio) da un semaforo in cui erano presenti due omini, uno rosso e un… - xravenives : no ma io voglio capire se hanno girato effettivamente una scena in cui lui dice THIS WAS REAL perché io devo averla -