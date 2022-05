Pensioni invalidità 2022 e bonus 200 euro: esclusi o no? Ultime news da ANMIC e GU (Di giovedì 19 maggio 2022) In questi giorni abbiamo a lungo parlato del bonus dei 200 euro pensato dal Governo per dare un supporto economico concreto, seppur minimo, ai lavoratori ed ai pensioanti che hanno subito aumenti del costo della vita a causa degli ultimi rincari. Molte le categorie su cui é rimasto il dubbio fino all’ultimo, tra questi ci siamo focalizzati in principale sui collaboratori sportivi e gli invalidi civili totali e parziali. Nel primo caso abbiamo pubblicato la lettera indirizzata al Sottosegretario allo Sport Vezzali scritta da Paola De Caro, coordinatrice Roma e provincia FSSI (Federazione Sindacale SportItalia), nel secondo abbiamo atteso a darvi notizie per cercarle direttamente alla Fonte. Negli ultimi giorni ci siamo confrontati telefonicamente con ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi Civili, e le notizie emerse ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 19 maggio 2022) In questi giorni abbiamo a lungo parlato deldei 200pensato dal Governo per dare un supporto economico concreto, seppur minimo, ai lavoratori ed ai pensioanti che hanno subito aumenti del costo della vita a causa degli ultimi rincari. Molte le categorie su cui é rimasto il dubbio fino all’ultimo, tra questi ci siamo focalizzati in principale sui collaboratori sportivi e gli invalidi civili totali e parziali. Nel primo caso abbiamo pubblicato la lettera indirizzata al Sottosegretario allo Sport Vezzali scritta da Paola De Caro, coordinatrice Roma e provincia FSSI (Federazione Sindacale SportItalia), nel secondo abbiamo atteso a darvi notizie per cercarle direttamente alla Fonte. Negli ultimi giorni ci siamo confrontati telefonicamente con, Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi Civili, e le notizie emerse ...

Advertising

idealista_it : Il bonus 200 euro spetta anche per le pensioni di invalidità? - AniMatMigrante : @LuigiLaurii > per niente un fatto, è una tua (rispettabile) opinione. Di problemi nell'applicazione ne ha, ovviame… - picopiedra : @CarloCalenda Ci sono tanti finti ciechi che lucrano sulle pensioni di invalidità. Mai visto un politico chiedere di eliminarle, però. - candidoporzus : Pagare le tasse in un paese civile non dovrebbe essere un obbligo di legge ma un dovere civico, una scelta. Sopratt… - infoitinterno : Pensioni d'invalidità, aumento di 200 euro: a chi spetta il bonus, quando e modalità di pagamento -