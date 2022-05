Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 20 Maggio 2022: Pesci rinasce (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Maggio 20 2022 Ariete Nella giornata di domani siete ancora molto impegnati. Questa Luna fa sentire il peso dei vari impegni e delle responsabilità che dovete assumervi in famiglia. Molte cose sono ripartite e avete tanto da fare. Anche se qualcosa non va come sperate cercate di passarci sopra. Toro Nella giornata di domani vivete un riscatto sul posto di lavoro. A quanto pare negli ultimi tempi ci sono stati problemi e non vi sentite molto valorizzati. Andate avanti sempre in modo diplomatico. In amore recuperate anche se un disturbo fisico, un malessere si è inserito nella coppia. Gemelli A partire da domani, fino a domenica, vivrete ore di grande e significativo recupero. Le stelle potrebbero riservarvi una bella sorpresa che vi restituisce speranza. Vi ... Leggi su zon (Di giovedì 19 maggio 2022) L’diFox per oggi,20Ariete Nella giornata di domani siete ancora molto impegnati. Questa Luna fa sentire il peso dei vari impegni e delle responsabilità che dovete assumervi in famiglia. Molte cose sono ripartite e avete tanto da fare. Anche se qualcosa non va come sperate cercate di passarci sopra. Toro Nella giornata di domani vivete un riscatto sul posto di lavoro. A quanto pare negli ultimi tempi ci sono stati problemi e non vi sentite molto valorizzati. Andate avanti sempre in modo diplomatico. In amore recuperate anche se un disturbo fisico, un malessere si è inserito nella coppia. Gemelli A partire da domani, fino a domenica, vivrete ore di grande e significativo recupero. Le stelle potrebbero riservarvi una bella sorpresa che vi restituisce speranza. Vi ...

