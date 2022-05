Juventus, CdS: “Pogba e non solo per un mercato da sogno” (Di giovedì 19 maggio 2022) Juventus, CDS: Come scrive il quotidiano in questione il CdS la Juventus ad oggi ha davvero aperto ad un mercato davvero faraonico stile Allegri. L’ultima era Allegri aveva regalato alla Juventus una squadra davvero importante con l’acquisto del Secolo quello di Ronaldo che ha spostato davvero tutti gli equilibri in Serie A e non solo. Ma ad oggi la Juventus deve ripartire e lo fa con Vlahovic, ma il serbo nella prossima stagione dovrà essere centrale. Perchè ad oggi il ragazzo non si sente abbastanza nel progetto da parte di Allegri, ma la Juventus sta preparando un grande mercato per tornare longeva in Italia e non solo. “Pogba è la scelta”, si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. La Juve sembra aver ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 19 maggio 2022), CDS: Come scrive il quotidiano in questione il CdS laad oggi ha davvero aperto ad undavvero faraonico stile Allegri. L’ultima era Allegri aveva regalato allauna squadra davvero importante con l’acquisto del Secolo quello di Ronaldo che ha spostato davvero tutti gli equilibri in Serie A e non. Ma ad oggi ladeve ripartire e lo fa con Vlahovic, ma il serbo nella prossima stagione dovrà essere centrale. Perchè ad oggi il ragazzo non si sente abbastanza nel progetto da parte di Allegri, ma lasta preparando un grandeper tornare longeva in Italia e non. “è la scelta”, si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. La Juve sembra aver ...

