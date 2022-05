Juve | obiettivo Ivan Perisic VIDEO

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Stagione fallimentare? Quando sei alla Juve tutti hanno grandi aspettative, i primi siamo noi. Centrare… - _Morik92_ : Su #deLigt, c'è un piccolo retroscena: il #Liverpool si è informato su di lui, ma ritiene il prezzo della clausola… - OnofriFilippo : @TeresitaFerraro @morenoAlmare @annatrieste E aggiungo, se il vostro obiettivo è stare davanti alla Juve per più di… - infoitsport : Juve, sfuma l'obiettivo Gabriel Jesus? C'è un club in pole - sportli26181512 : Juve su Di Maria del PSG VIDEO: Obiettivo Juventus: Angel Di Maria. -

Juventus News 24

Commenta per primo L'addio di Giorgio Chiellini è stato come un colpo al cuore. Per lae per i suoi tifosi. La società però ha già voltato pagina a caccia del sostituto, che ... con l'di ...Commenta per primoJuventus: Angel Di Maria . D'Agostino boccia l'obiettivo Juve: «Non è un top player» La Juventus era interessata all'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus. Sembrava che la Juventus fosse alla finestra ma ora come riporta Calciomercato.com l'Arsenal è in vantaggio su tutti in qu ...L'addio di Giorgio Chiellini è stato come un colpo al cuore. Per la Juve e per i suoi tifosi. La società però ha già voltato pagina a caccia del sostituto, che Cherubini ha provato a individuare anche ...