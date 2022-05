Israele: Bennett in minoranza dopo defezione deputata araba (Di giovedì 19 maggio 2022) Aria di crisi nel governo di Naftali Bennett dopo che oggi una parlamentare araba di sinistra - Jida Rinawi Zoabi del partito Meretz - ha annunciato di non considerarsi più parte della coalizione. Di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Aria di crisi nel governo di Naftaliche oggi una parlamentaredi sinistra - Jida Rinawi Zoabi del partito Meretz - ha annunciato di non considerarsi più parte della coalizione. Di ...

