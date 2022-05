Gianni Sperti fa infuriare Tina che lo manda a quel paese: “Vattene a fare…” (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri a Uomini e Donne è scoppiata una furiosa lite tra Fabio Nova e Tina Cipollari. Sono volate parole grosse e l’uomo è arrivato a parlare di ‘botulino’ e della fisicità dell’opinionista. Gianni Sperti ha preso le parti di Fabio ed ha cercato di calmare la sua collega. “Diciamo la verità sei stata tu per prima a screditare il suo lavoro. Per lui quando è arrivato non ha detto nulla. Non ha fatto i complimenti nemmeno per una delle sue foto, le hai criticate tutte. Tu hai denigrato la sua professionalità dicendo che non è un grande fotografo. Dovevi essere oggettiva ed ammettere che erano delle belle fotografie. Io e te ci permettiamo di dire quello che pensiamo e come vogliamo. Però è giusto che loro rispondano come vogliono. Altrimenti sembra che noi abbiamo un potere che loro non hanno. Se lui si sente dire che è ... Leggi su biccy (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri a Uomini e Donne è scoppiata una furiosa lite tra Fabio Nova eCipollari. Sono volate parole grosse e l’uomo è arrivato a parlare di ‘botulino’ e della fisicità dell’opinionista.ha preso le parti di Fabio ed ha cercato di calmare la sua collega. “Diciamo la verità sei stata tu per prima a screditare il suo lavoro. Per lui quando è arrivato non ha detto nulla. Non ha fatto i complimenti nemmeno per una delle sue foto, le hai criticate tutte. Tu hai denigrato la sua professionalità dicendo che non è un grande fotografo. Dovevi essere oggettiva ed ammettere che erano delle belle fotografie. Io e te ci permettiamo di direlo che pensiamo e come vogliamo. Però è giusto che loro rispondano come vogliono. Altrimenti sembra che noi abbiamo un potere che loro non hanno. Se lui si sente dire che è ...

lucimicia2 : @iPhaele Hai visto Gianni come ha preso le parti di lui? Gianni Sperti, non so se mi spiego. - kenzodiazepina : gianni sperti è a capo della P2 - youwonthateme : se gianni sperti ha milioni di haters, io sono una di quelli. se gianni sperti ha dieci haters, io sono una di quel… - parlotantoper : #uominiedonne Vorrei ricordare a Gianni Sperti che dice a Tina di non offendersi che ha letteralmente martoriato Au… - vipera9347 : Gianni Sperti da quanto è populista È DA VOMITO #uominiedonne -