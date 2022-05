EV | Bonelli-Evi | vietare corteo Casapound 28 maggio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Sono passati poco più di sei mesi da quando abbiamo indirizzato, al Presidente del Consiglio Draghi, un esposto con cui chiedevamo lo scioglimento di, Forza Nuova e Azione Frontale. Nel nostro documento, evidenziavamo, oltre alle evidenti posizioni neofasciste di queste organizzazioni, anche alcune connessioni con la criminalità organizzata, in particolare legata alla zona di Ostia.” “Dal Governo Draghi non abbiamo ricevuto risposta e ancora oggi questi soggetti continuano a imperversare. Non possiamo, quindi, che associarci alla richiesta dila manifestazione organizzata a Roma daper il prossimo 28. Come Europa Verde, sollecitiamo nuovamente lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e chiediamo con forza che le autorità, italiane ed europee, si mobilitino in fretta ...