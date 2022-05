De Luca: “Aumento stipendi nel Comune di Napoli? Vanno lapidati” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Le critiche su chi si alza lo stipendio ora valgono per tutti, non so chi lo sta facendo. Anche l’amministrazione comunale nuova è una delle prime cose che ha fatto? Che sia lapidata“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca rispondendo ai cronisti che, a margine della conferenza stampa sul canale televisivo del Teatro San Carlo, gli chiedevano del suo dissenso dell’Aumento di stipendio e promozione di Emmanuela Spedaliere al teatro lirico. “L’unico che dovrebbe aumentarselo – ha detto – è il presidente della Regione per la verità, ma nessuno ci pensa perché siamo in un mondo di malviventi“. De Luca ha aggiunto che “ho già detto che dissento che si aumentino gli stipendi nel momento in cui abbiamo una crisi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Le critiche su chi si alza loo ora valgono per tutti, non so chi lo sta facendo. Anche l’amministrazione comunale nuova è una delle prime cose che ha fatto? Che sia lapidata“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo derispondendo ai cronisti che, a margine della conferenza stampa sul canale televisivo del Teatro San Carlo, gli chiedevano del suo dissenso dell’dio e promozione di Emmanuela Spedaliere al teatro lirico. “L’unico che dovrebbe aumentarselo – ha detto – è il presidente della Regione per la verità, ma nessuno ci pensa perché siamo in un mondo di malviventi“. Deha aggiunto che “ho già detto che dissento che si aumentino glinel momento in cui abbiamo una crisi ...

Advertising

VesuvioLive : De Luca: “L’unico che dovrebbe aumentarsi lo stipendio sono io ma nessuno ci pensa” - anteprima24 : ** De Luca: 'Aumento #Stipendi nel #Comune di ##Napoli? Vanno lapidati' ** - luca_anastasi : @CristinaShonny Eh si in aumento prox gg?????? - luca_anastasi : @DuzziNicoletta Ciao Nicoletta felice giornata caldo in aumento ??????????? - Luca_Gualtieri1 : Messa in stand-by la privatizzazione, #Mps si prepara a un nuovo aumento di capitale da almeno 2,5 miliardi (più pr… -