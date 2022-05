Darwin Nunez vuole la Champions: no secco a due club di Premier! (Di giovedì 19 maggio 2022) Darwin Nunez vuole la Champions. Il gioiellino del Benfica sembra essere da diverso tempo molto distante dal Portogallo. Dopo le brillanti prestazioni di questa stagione i club europei cercano di strappare le sue prestazioni e bussano ripetutamente al club proprietario del cartellino del giocatore. Darwin-Benfica Tra tutti Newcastle e Manchester United hanno provato a spingere fortemente per il suo acquisto. La risposta dell’attaccante è stata negativa, il centravanti infatti, si sposterà solo a patto di poter giocare la Champions League per poter respirare ancora una volta l’atmosfera magica delle notti europee. Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022)la. Il gioiellino del Benfica sembra essere da diverso tempo molto distante dal Portogallo. Dopo le brillanti prestazioni di questa stagione ieuropei cercano di strappare le sue prestazioni e bussano ripetutamente alproprietario del cartellino del giocatore.-Benfica Tra tutti Newcastle e Manchester United hanno provato a spingere fortemente per il suo acquisto. La risposta dell’attaccante è stata negativa, il centravanti infatti, si sposterà solo a patto di poter giocare laLeague per poter respirare ancora una volta l’atmosfera magica delle notti europee.

Advertising

infoitcultura : Darwin Nunez vuole la Champions: no secco a due club di Premier! - M1sha13 : RT @RudyGaletti: ???? Secondo fonti molto vicine al management di Investcorp, il #Milan è pronto a soddisfare le richiesta del #Benfica per D… - MaignanLover : @DupsVLF due pesci che si baciano è darwin nunez? - santoa_9 : RT @RudyGaletti: ???? Secondo fonti molto vicine al management di Investcorp, il #Milan è pronto a soddisfare le richiesta del #Benfica per D… - Margher03005864 : RT @AConan_Doyle: @startoto1984 Buon pomeriggio Nessuno ha informazioni sulle trattative societarie del Milan che sono coperte da riserbo m… -