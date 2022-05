Come guariscono le ferite nello Spazio? Parte l’esperimento dell’Università di Firenze (Di giovedì 19 maggio 2022) Ma Come si curano le ferite mentre si è in orbita? Lo studio dello Spazio cosmico travalica nuove frontiere e nuovi confini, anche sulla conoscenza dell’uomo e della sua salute. Per questo motivo l’Università di Firenze è pronta a lanciare il prossimo 7 giugno, dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida, il progetto “Suture in Space” che si propone di studiare la guarigione delle ferite nello Spazio. La guarigione delle ferite nello Spazio, gli scenari l’esperimento che studierà la guarigione delle ferite nello Spazio coinvolgerà anche Samantha Cristoforetti: i modelli di tessuti umani saranno inseriti in un contenitore appositamente ... Leggi su fmag (Di giovedì 19 maggio 2022) Masi curano lementre si è in orbita? Lo studio dellocosmico travalica nuove frontiere e nuovi confini, anche sulla conoscenza dell’uomo e della sua salute. Per questo motivo l’Università diè pronta a lanciare il prossimo 7 giugno, dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida, il progetto “Suture in Space” che si propone di studiare la guarigione delle. La guarigione delle, gli scenariche studierà la guarigione dellecoinvolgerà anche Samantha Cristoforetti: i modelli di tessuti umani saranno inseriti in un contenitore appositamente ...

