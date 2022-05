Buon compleanno Ezio Nocera | Andrea Pirlo | Lorenzo Porrà…

(Di giovedì 19 maggio 2022) …Laura Freddi, Livio Berruti, Marco Taradash, Silvana Lazzarino, Vittorio Prodi, Michele Placido, Grace Jones, Vittorio Grilli, Filippo Galli, Federica Guidi, Alessandro Naccarato, Matteo Biffoni, Giulia Bevilacqua, Diego Forlan, Victor Ibarbo, Flavio Parenti, Isabella Ragonese, Michela Coppa, Alessandro Lambrughi, Michele Camporese, Kevin Bonifazi… Oggi 19 maggio compiono gli anni:, artista, fotografo;Porrà, esploratore; Giuseppe Aliprandi, ex calciatore; Giuliano Ragghianti, ex calciatore; Mario Birardi, politico; Silvana Lazzarino, ex tennista; Clem (Clemente) Sacco, cantautore; Leopolda Predaroli, schermitrice; Dino Madaudo, politico; Vittorio Prodi, politico, fisico, accademico; Massimo Ghiotti, scultore; Livio Berruti, ex atleta; Franco Bastelli, cantante; Roberto Pinza, politico; Gianluigi Maggioni, ex ...

Advertising

direzioneprc : Buon compleanno al compagno #GianniMinà che oggi compie 84 anni. Noi di Rifondazione Comunista gli vogliamo un gra… - giroditalia : ???? Buon compleanno Sonny! - chetempochefa : '- Qui devi stare? Se non mi aiuti allora esci! - Ma è mezzanotte e mezza, 'ndo vado?' Facciamo tanti auguri di bu… - SabrinaPrelemi : Tanti Auguri di Buon Compleanno @sofiasnonsense con la tua dolcezza, originalità e la tua “sbadataggine” ?? riesci… - dionjsya : @tra_venere Buon compleanno ???? -

Inter - News Ufficiali

a me. Finalmente 18 Il 28 sulla torta è uno scherzo', ha scritto con grande ironia la Lamborghini facendo riferimento all'età. Nello scatto pubblicato, eccola sorridente insieme al ...L'evento ha come titolo "Erasmus", proprio per festeggiare allo stesso tempo i 35 anni dell'Erasmus+, il programma che ha cambiato il modo in cui i cittadini percepiscono l'Europa e ... Buon compleanno a Massimo Moratti | News I bambini nascono con un’anima pura e piena d’amore, sono creature innocenti che mostrano le loro emozioni e i loro sentimenti in qualsiasi occasione, senza preoccuparsi di ciò che possono pensare gli ...E’ stato un compleanno pieno d’amore per Marica Pellegrinelli ... ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata, trascorsa tra buon cibo italiano e serate danzanti. I neo-fidanzati non a caso ...