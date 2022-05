‘Bentornata Gardensia’, un fiore per fermare la sclerosi multipla (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Un fiore per fermare la sclerosi multipla. Sono circa 200mila le piante di Gardenia che verranno distribuite da 14mila volontari per la lotta alla sclerosi multipla. Con questo gesto, l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) inviterà tutti a sostenere la ricerca, l’unica arma oggi per sconfiggere la malattia, con la manifestazione ‘Bentornata Gardensia’ in programma venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio. Un appuntamento che cade nel periodo dedicato all’ informazione sulla malattia e alla ricerca scientifica, con la ‘Settimana nazionale della sclerosi multipla’, dal 30 maggio al 5 giugno in cui si celebra, il 30 maggio la Giornata mondiale della Sm, il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Unperla. Sono circa 200mila le piante di Gardenia che verranno distribuite da 14mila volontari per la lotta alla. Con questo gesto, l’Associazione italiana(Aism) inviterà tutti a sostenere la ricerca, l’unica arma oggi per sconfiggere la malattia, con la manifestazionein programma venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio. Un appuntamento che cade nel periodo dedicato all’ informazione sulla malattia e alla ricerca scientifica, con la ‘Settimana nazionale della’, dal 30 maggio al 5 giugno in cui si celebra, il 30 maggio la Giornata mondiale della Sm, il ...

