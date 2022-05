WWE: Lo scontro tra capifamiglia se lo aggiudica Santos Escobar con una scorrettezza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stanotte siamo giunti alla resa dei conti tra “famiglie”, dopo gli screzi delle scorse settimane, tra rapimenti e incontri che non hanno portato a nessun accordo è stato il momento di affrontarsi sul ring per i due leader, Santos Escobar da una parte e Tony D’Angelo dall’altra. In palio il controllo di NXT, in un incontro da cui gli altri membri delle fazioni erano esclusi, anche se alla fine il caos ha regnato lo stesso. Tony si fa fregare Un bel main event quello disputato da Santos Escobar e Tony D’Angelo. Del sano trash talking e un pubblico abbastanza coinvolto a fare da contorno all’azione sul ring che ha visto ancora una volta il leader del Legado del Fantasma usare la strategia, indebolendo la spalla sinistra dell’avversario, mentre l’italo-americano ha lavorato più di potenza sfruttando la propria ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stanotte siamo giunti alla resa dei conti tra “famiglie”, dopo gli screzi delle scorse settimane, tra rapimenti e incontri che non hanno portato a nessun accordo è stato il momento di affrontarsi sul ring per i due leader,da una parte e Tony D’Angelo dall’altra. In palio il controllo di NXT, in un incontro da cui gli altri membri delle fazioni erano esclusi, anche se alla fine il caos ha regnato lo stesso. Tony si fa fregare Un bel main event quello disputato dae Tony D’Angelo. Del sano trash talking e un pubblico abbastanza coinvolto a fare da contorno all’azione sul ring che ha visto ancora una volta il leader del Legado del Fantasma usare la strategia, indebolendo la spalla sinistra dell’avversario, mentre l’italo-americano ha lavorato più di potenza sfruttando la propria ...

