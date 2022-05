Advertising

andreastoolbox : #Victoria Beckham e l'elogio delle curvy: «Voler essere magre è vecchio stile» - libertfly : Grazia è in edicola con Victoria Beckham - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il cambio di rotta di Victoria Beckham: 'Voler essere magre è vecchio stile' [di Anna Lupini] - repubblica : Il cambio di rotta di Victoria Beckham: 'Voler essere magre è vecchio stile' [di Anna Lupini] - LaFrauMi1 : -

Dopo anni di regimi alimentari severissimi,scopre la bellezza di essere curvy . Che si tratti di una dichiarazione acchiappa like in vista del lancio della sua nuova collezione VB Body o del nuovo credo dell'ex Spice Girl, per ...spiazza tutti, e come se nulla fosse racconta in un'intervista a Grazia UK le sue nuove convinzioni in tema di bellezza: "Ogni donna vuole un sedere bello, rotondo e sinuoso, giusto" ...Dopo anni di regimi alimentari severissimi, Victoria Beckham scopre la bellezza di essere curvy. Che si tratti di una dichiarazione acchiappa like in vista del lancio della sua ...Quindi, oggi...: il soldato che confessa i crimini di guerra, l'elezione di Stefania Craxi e l'espulsione dei diplomatici russi ...