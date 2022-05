Ucraina: Kiev, 3mila civili Mariupol in ex colonia penale russa a Donestk (Di mercoledì 18 maggio 2022) Kiev, 18 mag. (Adnkronos) - L'esercito russo sta trattenendo circa tremila civili di Mariupol in una ex colonia penale Donestk e tra loro ci sono anche 30 volontari arrivati nella città assediata sul Mar Nero per portare aiuti umanitari. Lo denuncia il difensore civico ucraino per i diritti umani Lyudmyla Denisova affermando che i civili vengono trattenuti dall'esercito russo per un mese, ma chi è considerato ''particolarmente inaffidabile'' come ex soldati e poliziotti è trattenuto per due mesi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - L'esercito russo sta trattenendo circa tremiladiin una exe tra loro ci sono anche 30 volontari arrivati nella città assediata sul Mar Nero per portare aiuti umanitari. Lo denuncia il difensore civico ucraino per i diritti umani Lyudmyla Denisova affermando che ivengono trattenuti dall'esercito russo per un mese, ma chi è considerato ''particolarmente inaffidabile'' come ex soldati e poliziotti è trattenuto per due mesi.

