Roma, arrivano le scuse del club per l'aggressione ai giornalisti (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Roma ha presentato formalmente le proprie scuse tramite una agenzia Ansa alle testate e ai giornalisti coinvolti nello spiacevole episodio... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laha presentato formalmente le proprietramite una agenzia Ansa alle testate e aicoinvolti nello spiacevole episodio...

Advertising

DantiNicola : Che colpo d'occhio le immagini che arrivano da Roma per la presentazione de 'Il Mostro' di @matteorenzi. Avanti! - fanpage : Camminavano per strada e piangevano, non sapevano dove andare perché a corto di denaro. Tutte e tre arrivano dall'U… - stecar74 : RT @ilmessaggeroit: Aggressione a Gianluca Lengua, arrivano le scuse della Roma - MessaggeroSport : Aggressione a Gianluca Lengua, arrivano le scuse della Roma - ilmessaggeroit : Aggressione a Gianluca Lengua, arrivano le scuse della Roma -