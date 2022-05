Roberto Dipiazza | chi è il sindaco di Trieste? Età | moglie | figli | malattia | partito | curriculum | alpini | cosa ha detto | Instagram

(Di mercoledì 18 maggio 2022)è ildi. Recentemente si è ritrovato al centro di una bufera mediatica per via di alcune sue affermazioni in difesa degli, a loro volta nel caos per via delle molestie che avrebbero perpetrato ai danni di molte donne nel corso della loro ultima tradizionale adunata annuale in quel di...

fattoquotidiano : Roberto Dipiazza, il sindaco Fi di Trieste nega le molestie degli alpini all’adunata di Rimini: “Solo apprezzamenti… - DDeliolanes : RT @Misurelli77: Signori e signore questa è la destra più becera d'Europa. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza di forza Italia. Da uomo… - bleon_ : RT @Jotadeaqui: «Alpini? Siamo maschi, la violenza è altro» (Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste) Ecco la risposta del collettivo NUDM lo… - Jotadeaqui : «Alpini? Siamo maschi, la violenza è altro» (Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste) Ecco la risposta del collettivo… - LeReveurCurieux : Non è vero che 'tanto sono tutti uguali'. E queste sono le conseguenze del fregarsene e non andare a votare quando… -

In occasione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto Annunziato Vardè e il Sindaco di Trieste,, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto #Triesteguidasicura. L'accordo è uno dei tasselli per la concreta attivazione del progetto ...TRIESTE. "Io non devo chiedere scusa a nessuno". Nell'aula del Consiglio comunale, il sindaco di Triesterisponde alle opposizioni che gli chiedono un passo indietro confermando e rivendicando quanto detto in proposito alle molestie all'adunata degli Alpini in una recente intervista, che ...Roberto Dipiazza è il sindaco di Trieste. Si è ritrovato al centro di una bufera per via di alcune sue affermazioni in difesa degli Alpini.Il sindaco è stato contestato anche nel corso di una manifestazione LGBT e uno striscione è apparso su un muro del centro di Trieste.