“Non è giornalismo”, Rula Jebreal spiega perché non accetta gli inviti di Giletti a “Non è L’Arena” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non è L’Arena, ma non è neanche giornalismo. Questo il duro atto di accusa mosso dalla giornalista Rula Jebreal nei confronti di Massimo Giletti. La scrittrice, infatti, ha accusato pubblicamente il collega e conduttore di non fare informazione nel suo talk show, spesso infarcito di personaggi molto vicini al Cremlino e che sfruttano le emittenti nazionali italiani per diffondere la propaganda di Mosca. Per questo motivo, come già accaduto in passato parlando di pandemia, lei non risponderà mai presente all’invito in trasmissione. Non accetto né interviste né inviti a “Non è L’Arena” Non è informazione. Vorrei chiarire un concetto a Giletti:come sul covid non mi confronto con stregoni, così su chi sceglie la spettacolarizzazione della guerra non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non è, ma non è neanche. Questo il duro atto di accusa mosso dalla giornalistanei confronti di Massimo. La scrittrice, infatti, ha accusato pubblicamente il collega e conduttore di non fare informazione nel suo talk show, spesso infarcito di personaggi molto vicini al Cremlino e che sfruttano le emittenti nazionali italiani per diffondere la propaganda di Mosca. Per questo motivo, come già accaduto in passato parlando di pandemia, lei non risponderà mai presente all’invito in trasmissione. Non accetto né interviste néa “Non è” Non è informazione. Vorrei chiarire un concetto a:come sul covid non mi confronto con stregoni, così su chi sceglie la spettacolarizzazione della guerra non ...

