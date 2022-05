Marechiaro, lite a coltellate dopo minacce sui social: arrestato un 16enne (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cronaca di Napoli: il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare presso Istituto Penale Minorile per il 16enne indiziato di tentato omicidio per la rissa sulla spiaggia di Marechiaro. Nella mattinata del 16 maggio, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato Leggi su 2anews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cronaca di Napoli: il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare presso Istituto Penale Minorile per ilindiziato di tentato omicidio per la rissa sulla spiaggia di. Nella mattinata del 16 maggio, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato

