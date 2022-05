LIVE – Brescia-Sassari 45-41 | gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Latestuale di Germani-Banco di Sardegna, sfida valida come-2 deidideidellaA1 2021/di. Il primo atto dellaha visto i lombardi imporsi al termine di una partita dal tasso spettacolare elevatissimo; date le premesse, c’è da giurare che larimarrà dall’esito incerto e che i sardi faranno di tutto per pareggiare i conti. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di mercoledì 18 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIODICOMPOSIZIONE ...

Advertising

tuttomonza : LIVE #SerieB #Brescia-#Monza 1-2: #DanyMota si prende il rigore, #Gytkjaer lo segna! - sportli26181512 : LIVE Brescia-Monza 1-1: si riparte con Jagiello al posto di Tramoni - CalcioOggi : Brescia - Monza 1-1 LIVE - Serie B. La diretta della partita - Virgilio Sport - tuttomonza : LIVE #SerieB #Brescia-#Monza 1-1: pareggio biancorosso! #Gytkjaer! - SimpleBet7 : ????ITALIA ?? Brescia x Monza ?? Handicap Asiatico ? Brascia 0.0, -0.5 ??Live ??0,5Un/ 1,5% -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA44 - 34 Uno su due ai liberi per Della Valle 43 - 34 Tripla del solito Mitrou - Long, mattatore oggi, e riallunga40 - 34 Uno su due ai liberi per Diop 40 - 33 Match ancora falloso e ora ...Le probabili formazioni di- Monza(4 - 3 - 1 - 2) : Joronen; Sabelli Adorni, ...anche su Sky al canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e in streaming si SkyGosu Helbiz, ...Al PalaLeonessa vanno a chiudere stasera i turni di gara 2 dei quarti di finale playoff di LBA la Germani Brescia (#3) e il Banco di Sardegna Sassari (#6), dopo aver archiviato gara 1 con la vittoria.Il giocatore rossonero è presente allo stadio per assistere al match dei play-off di Serie B. Il pubblico lo ha accolto nel migliore dei modi ...