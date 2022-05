L'attore turco sbotta sui social e denuncia l'«aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che “accettate” voi» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Can Yaman non ci sta. L’attore turco, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha deciso di condividere con i follower, una notizia che lo riguarda: ha deciso di cambiare casa. E in un lungo post condiviso tra le Stories di Instagram spiega il perché di questa decisione. Can Yaman ringrazia l’Italia al Monte-Carlo Film Festival: «Mi ha reso un uomo migliore» X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Can Yaman non ci sta. L’, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha deciso di condividere con i follower, una notizia che lo riguarda: ha deciso di cambiare casa. E in un lungo post condiviso tra le Stories di Instagram spiega il perché di questa decisione. Can Yaman ringrazia l’Italia al Monte-Carlo Film Festival: «Mi ha reso un uomo migliore» X ...

Advertising

Carmen85820973 : RT @hankerXsupport: L'attore turco Kerem Bürsin augura Buon Compleanno alla piccola protagonista di SCK Maya Basol ?? nel suo ig per ricord… - NoriGallo : RT @hankerXsupport: L'attore turco Kerem Bürsin augura Buon Compleanno alla piccola protagonista di SCK Maya Basol ?? nel suo ig per ricord… - zazoomblog : “Per colpa delle mie fan”. Can Yaman il clamoroso annuncio dell’attore turco: “Superato ogni limite” - #colpa… - LuciaTR9 : RT @hankerXsupport: L'attore turco Kerem Bürsin augura Buon Compleanno alla piccola protagonista di SCK Maya Basol ?? nel suo ig per ricord… - ClaudiaGiunti : RT @hankerXsupport: L'attore turco Kerem Bürsin augura Buon Compleanno alla piccola protagonista di SCK Maya Basol ?? nel suo ig per ricord… -