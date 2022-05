La regina Elisabetta in metropolitana fa commuovere Johnson, come sta dopo i problemi di salute (Di mercoledì 18 maggio 2022) La regina Elisabetta II in metropolitana… ma solo per una buona causa! L’occasione è quella dell’inaugurazione della linea della metropolitana di Londra a lei interamente ispirata e dedicata: apre la Elizabeth Line. A inaugurarla non poteva che essere lei, Queen Elizabeth. Torna in pubblico dopo mesi di assenza e appare particolarmente fragile, accompagnata in ogni passo dal fedele bastone, sul quale si appoggia per camminare. Evidenzia problemi di mobilità ma cammina con l’accompagnamento di un supporto e non manca all’inaugurazione della nuova linea della metropolitana di Londra che porta il suo nome. Il primo ministro Boris Johnson si è commosso nel vederla in piedi nel partecipare all’evento. Una visita del tutto inaspettata quando ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) LaII in… ma solo per una buona causa! L’occasione è quella dell’inaugurazione della linea delladi Londra a lei interamente ispirata e dedicata: apre la Elizabeth Line. A inaugurarla non poteva che essere lei, Queen Elizabeth. Torna in pubblicomesi di assenza e appare particolarmente fragile, accompagnata in ogni passo dal fedele bastone, sul quale si appoggia per camminare. Evidenziadi mobilità ma cammina con l’accompagnamento di un supporto e non manca all’inaugurazione della nuova linea delladi Londra che porta il suo nome. Il primo ministro Borissi è commosso nel vederla in piedi nel partecipare all’evento. Una visita del tutto inaspettata quando ...

