Incidente nell'asilo: un bimbo morto, cinque feriti e la donna indagata per omicidio stradale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per la tragedia accaduta questo pomeriggio nell'asilo nido di Pile, frazione de L'Aquila, è stata iscritta nel registro degli indagati, la donna proprietaria del mezzo, una Volkswagen Passat, che "sfrenandosi", ha travolto i sei bambini della scuola materna, uccidendo un bimbo di 4 anni e ferendo gli altri cinque. La donna, indagata per omicidio stradale, avrebbe lasciato in auto uno dei figli. La squadra mobile, coordinata dal pm dell'Aquila, Stefano Gallo, vuole far luce sull'accaduto ricostruendone la dinamica e le responsabilità. In particolare, si punta a chiarire se la Volkswagen della donna si è sfrenata per problemi tecnici o per altro. Il piccolo di 4 anni non ce l'ha fatta nonostante il soccorso dei ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per la tragedia accaduta questo pomeriggionido di Pile, frazione de L'Aquila, è stata iscritta nel registro degli indagati, laproprietaria del mezzo, una Volkswagen Passat, che "sfrenandosi", ha travolto i sei bambini della scuola materna, uccidendo undi 4 anni e ferendo gli altri. Laper, avrebbe lasciato in auto uno dei figli. La squadra mobile, coordinata dal pm dell'Aquila, Stefano Gallo, vuole far luce sull'accaduto ricostruendone la dinamica e le responsabilità. In particolare, si punta a chiarire se la Volkswagen dellasi è sfrenata per problemi tecnici o per altro. Il piccolo di 4 anni non ce l'ha fatta nonostante il soccorso dei ...

Advertising

RaiNews : Il tappo nell'occhio e la rinuncia forzata di Girmay - TeleradioNews : Piana M.Verna. Lutto cittadino per i funerali di Paolo Aldi; cordoglio anche del sindaco di Caiazzo - Ha suscitato… - nocchi_rita : RT @ClodiaTaras: Notizie come quella dell'incidente, avvenuto nell'asilo de #LAquila, non si vorrebbero mai leggere. Sono davvero devastata… - ViselliTania : RT @ClodiaTaras: Notizie come quella dell'incidente, avvenuto nell'asilo de #LAquila, non si vorrebbero mai leggere. Sono davvero devastata… - RitaM_Nuzzone : RT @ClodiaTaras: Notizie come quella dell'incidente, avvenuto nell'asilo de #LAquila, non si vorrebbero mai leggere. Sono davvero devastata… -