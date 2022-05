Il tweet di Mertens che suona nostalgico: «Momenti che non dimenticherò mai» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Noi ve l’abbiamo scritto domenica: non è affatto detto che Dries Mertens rinnovi col Napoli. Quella col Genoa potrebbe essere stata l’ultima partita al San Paolo anche di Mertens, non solo di Insigne e Ghoulam. Al di là della scena madre della visita a casa sua da parte del presidente De Laurentiis, passi avanti non ne sono stati compiuti. Oggi De Laurentiis lo ha ridetto in conferenza stampa: «Io e Mertens ci siamo visti, ci siamo parlati, ci dobbiamo rincontrare. È inopportuno quando si sta ancora giocando mettere pressioni, speranze, delusioni: è concettualmente sbagliato. Quando si gioca, si gioca. Se uno è davvero interessato non scompare e si parla in maniera tranquilla. Il 22 ci sarà la partita a La Spezia, poi il 23, il 24 (che è il mio compleanno), il 25, il 26 o il 27 vediamo. Con Spalletti dobbiamo incontrarci per buttare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Noi ve l’abbiamo scritto domenica: non è affatto detto che Driesrinnovi col Napoli. Quella col Genoa potrebbe essere stata l’ultima partita al San Paolo anche di, non solo di Insigne e Ghoulam. Al di là della scena madre della visita a casa sua da parte del presidente De Laurentiis, passi avanti non ne sono stati compiuti. Oggi De Laurentiis lo ha ridetto in conferenza stampa: «Io eci siamo visti, ci siamo parlati, ci dobbiamo rincontrare. È inopportuno quando si sta ancora giocando mettere pressioni, speranze, delusioni: è concettualmente sbagliato. Quando si gioca, si gioca. Se uno è davvero interessato non scompare e si parla in maniera tranquilla. Il 22 ci sarà la partita a La Spezia, poi il 23, il 24 (che è il mio compleanno), il 25, il 26 o il 27 vediamo. Con Spalletti dobbiamo incontrarci per buttare ...

