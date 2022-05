Il premio scudetto del Milan | la dirigenza mette sul piatto una cifra esorbitante per ogni singolo calciatore

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’attesa è altissima in casain vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli si gioca lo. I rossoneri guidano la classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e contro il Sassuolo avranno bisogno di almeno un punto per festeggiare il primo posto. I nerazzurri saranno costretti a vincere contro la Sampdoria e sperare in un passo falso dei rivali. La stagione delè stata veramente entusiasmante, la rosa non può essere paragonata a quelle di Inter, Napoli o Juventus e il grande merito è anche e soprattutto di Stefano Pioli. L’allenatore è riuscito a plasmare un gruppo e ha tirato fuori il meglio da. Si è registrata l’esplosione di un grande talento come Leao, l’esterno Theo Hernandez si è confermato su ...

Advertising

la_rossonera : RT @SempreMilanit: ?? I dettagli #SempreMilan #Milan - Raffael96275148 : @elliott_il @90ordnasselA Risparmiamo sul premio scudetto..?? Tanto è già vostro - Sport_Fair : Il #Milan spinge ancora di più la squadra all'impresa scudetto: previsto un premio per ogni singolo calciatore in c… - SempreMilanit : ?? I dettagli #SempreMilan #Milan - zazoomblog : Milan fissato il premio scudetto: 200.000 euro a giocatore - #Milan #fissato #premio #scudetto: -

la Repubblica

La dirigenza prova a spingere ancora di più la squadra verso l'impresa e avrebbe previsto unveramente importante: 200 mila euro a calciatore per un totale di circa 5 milioni e mezzo. ...PREMI CONCORDATI - Secondo quanto riportato da Repubblica , ognuno dei calciatori allenati da Stefano Pioli si metterà in tasca 200.000 euro per la conquista dello, col Milan che vanta due ... Milan, fissato il premio scudetto: ecco quanto andrà ai giocatori Novanta minuti di passione. Si conclude la stagione in Serie A, il campionato è stato avvincente e ha regalato il duello tra Milan e Inter per il primo posto. La squadra di Stefano Pioli guida la clas ...Il campionato sta per volgere al termine, siamo alla volata finale per Milan e Inter. Chi vincerà lo scudetto Impossibile dirlo, quel che possiamo dirvi invece è quanto guadagneranno coloro che alzer ...