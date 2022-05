Calori, eroe di Perugia-Juve del 2000: «Gaucci minacciò di portarci in Cina se non avessimo vinto» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Alessandro Calori, l’eroe di Perugia del 2000. Fu lui a punire la Juventus di Ancelotti all’ultima giornata di campionato, regalando la vittoria dello scudetto alla Lazio allenata da Eriksson e in cui giocava l’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Fu la partita del diluvio, interrotta dall’arbitro Collina e poi ripresa dopo un’ora. Con una fine imprevista che fa parte della meraviglia del calcio. Inzaghi ha ricordato l’episodio in conferenza stampa, qualche giorno fa. Ieri ne ha parlato anche Eriksson. Calori racconta: «Era la Juve dei fenomeni: Zidane, Del Piero, Inzaghi, Conte, Davids. Nel primo tempo falliscono tanti gol, andiamo al riposo sullo 0-0. Noi tranquilli e già salvi, a loro sale l’emotività. Poi viene giù il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Alessandro, l’didel. Fu lui a punire lantus di Ancelotti all’ultima giornata di campionato, regalando la vittoria dello scudetto alla Lazio allenata da Eriksson e in cui giocava l’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Fu la partita del diluvio, interrotta dall’arbitro Collina e poi ripresa dopo un’ora. Con una fine imprevista che fa parte della meraviglia del calcio. Inzaghi ha ricordato l’episodio in conferenza stampa, qualche giorno fa. Ieri ne ha parlato anche Eriksson.racconta: «Era ladei fenomeni: Zidane, Del Piero, Inzaghi, Conte, Davids. Nel primo tempo falliscono tanti gol, andiamo al riposo sullo 0-0. Noi tranquilli e già salvi, a loro sale l’emotività. Poi viene giù il ...

Advertising

principecandia : RT @napolista: Calori, eroe di #PerugiaJuve del 2000: «Gaucci minacciò di portarci in Cina se non avessimo vinto» Intervista al CorSera:… - napolista : Calori, eroe di #PerugiaJuve del 2000: «Gaucci minacciò di portarci in Cina se non avessimo vinto» Intervista al… -

Quando l'acqua benedetta colpì la capitale ... il goal è stato siglato al quarto minuto di gioco da Calori. ' ' Manca un minuto alla fine del ... Sven - Goran Eriksson resterà un eroe per aver portato questa squadra verso l'alto. Un abbraccio Pasqui Quando l'acqua benedetta colpì la capitale ... il goal è stato siglato al quarto minuto di gioco da Calori. ' ' Manca un minuto alla fine del ... Sven - Goran Eriksson resterà un eroe per aver portato questa squadra verso l'alto. Un abbraccio Pasqui TGCOM ... il goal è stato siglato al quarto minuto di gioco da. ' ' Manca un minuto alla fine del ... Sven - Goran Eriksson resterà unper aver portato questa squadra verso l'alto. Un abbraccio Pasqui... il goal è stato siglato al quarto minuto di gioco da. ' ' Manca un minuto alla fine del ... Sven - Goran Eriksson resterà unper aver portato questa squadra verso l'alto. Un abbraccio Pasqui Linea e vita sociale: a cena fuori senza far saltare la dieta