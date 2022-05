Agenzia_Ansa : 'Se un processo può arrivare ad una pronuncia di primo grado dopo 8 anni vuol dire che il sistema ha fallito'. Lo h… - Rolfi39 : RT @ilmessaggeroit: Berlusconi, processo #ruby: arriva la sentenza: «Il premier ospitava odalische e schiave sessuali a pagamento» https://… - ruby_rails_bot : RT @ilmessaggeroit: Berlusconi, processo #ruby: arriva la sentenza: «Il premier ospitava odalische e schiave sessuali a pagamento» https://… - ilmessaggeroit : Berlusconi, processo #ruby: arriva la sentenza: «Il premier ospitava odalische e schiave sessuali a pagamento» - auleia1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Se un processo può arrivare ad una pronuncia di primo grado dopo 8 anni vuol dire che il sistema ha fallito'. Lo ha dett… -

E il 'dato inoppugnabile è che le due sentenze passate in giudicato entrano a far parte deldi cui trattiamo'., ha proseguito, era un uomo 'che poteva avere il mondo ai suoi piedi,...A dirlo è il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano iniziando la sua requisitoria nelsul caso Ruby ter a carico di Silvioe altri 28 imputati, tra cui una ventina di ex ...Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nella requisitoria nel processo a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati ha parlato anche di fallimento del sistema dopo otto anni di attesa ...Ruby ter, il pm: "Berlusconi aveva schiave sessuali a pagamento". Fino al 25 maggio si terrà la requisitoria del pm Siciliano ...