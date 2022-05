“Amo l’odore del napalm al mattino”: Zelensky parla a Cannes e gela la platea (Di mercoledì 18 maggio 2022) Parigi, 18 mag – Dopo aver raggiunto il primato con la musica, vincendo l’Eurovision, l’Ucraina si appresta ora a sbancare anche nel mondo del cinema. Del resto, il suo presidente se ne intende parecchio di recitazione, visti i suoi noti trascorsi da comico. Ma intervenendo a sorpresa al Festival di Cannes, Volodymyr Zelensky ha deciso di cambiare registro, andando piuttosto sul tragico: «Amo l’odore del napalm al mattino», è la macabra frase con cui si presenta alla platea del Palais des Festivals et des Congrès. Zelensky a Cannes Un vero coup de théâtre, tanto per rimanere in tema. La frase pronunciata da Zelensky, com’è noto, è tratta dalla pellicola di culto Apocalypse Now, che proprio a Cannes vinse nel 1979 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Parigi, 18 mag – Dopo aver raggiunto il primato con la musica, vincendo l’Eurovision, l’Ucraina si appresta ora a sbancare anche nel mondo del cinema. Del resto, il suo presidente se ne intende parecchio di recitazione, visti i suoi noti trascorsi da comico. Ma intervenendo a sorpresa al Festival di, Volodymyrha deciso di cambiare registro, andando piuttosto sul tragico: «Amodelal», è la macabra frase con cui si presenta alladel Palais des Festivals et des Congrès.Un vero coup de théâtre, tanto per rimanere in tema. La frase pronunciata da, com’è noto, è tratta dalla pellicola di culto Apocalypse Now, che proprio avinse nel 1979 ...

