Amici, due professori pronti a lasciare il progetto: chi potrebbe sostituirli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sebbene Amici si sia concluso da nemmeno una settimana, si sta già iniziando a parlare della nuova edizione. In particolar modo, sul web sono iniziati a circolare rumors circa l’abbandono di due amate insegnanti: Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. CHI potrebbe SOSTITUIRLE? – Sebbene non sia ancora giunta la conferma ufficiale, il popolo del web sembra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sebbenesi sia concluso da nemmeno una settimana, si sta già iniziando a parlare della nuova edizione. In particolar modo, sul web sono iniziati a circolare rumors circa l’abbandono di due amate insegnanti: Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. CHISOSTITUIRLE? – Sebbene non sia ancora giunta la conferma ufficiale, il popolo del web sembra L'articolo

Advertising

vitopetrocelli : I governi occidentali usano spesso due pesi e due misure. I neonazisti sono buoni se sono ucraini; i resistenti si… - teatrolafenice : Uno dei momenti leggendari della storia del pianoforte: Celibidache dirige il Concerto in Sol di Ravel con Arturo B… - beppe_grillo : Spesso gli Stati fanno della metafora 'usare due pesi e due misure' una perversa abitudine, una specie di direttiva… - anuskatriches : RT @GabriellaBargh1: ECCOLI QUA I DUE AMICI STORICI NESSUNO CHIAMA X LORO NN CI SARÀ IL LIETO FINE COME NEL FILM. MI DISPIACE SONO ANCORA… - Creailtuoaccou6 : - mamma ma tu hai degli amici? +Ma che domande fai? NO! - E come fai a vivere? +... - però hai due figli fantastici… -