Ultime Notizie – Scuola | Costa | “Possibile togliere mascherine in classe”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 17 maggio 2022) “Sono convinto che soprattutto durante le lezioni, quando i nostri ragazzi e i nostri bambini sono seduti al proprio posto, si possanolee mi auguro che ci possa essere lo spazio per fare un ulteriore riflessione pur consapevole che siamo certamente ormai vicini alla scadenza dell’anno scolastico. Sarebbe un ulteriore segnale di fiducia ai cittadini. Mi auguro che si possa aprire una riflessione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaospite queta mattina di SkyTg24. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione