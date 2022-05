Ucraina: da Odessa, la nostra inviata fa il punto nei diversi teatri di guerra (Di martedì 17 maggio 2022) diversi missili sono stati lanciati sulla città portuale, ma anche su Leopoli. Tutti sono stati neutralizzati Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 maggio 2022)missili sono stati lanciati sulla città portuale, ma anche su Leopoli. Tutti sono stati neutralizzati

Advertising

GiovaQuez : Capuozzo: 'Non siamo in Ucraina per salvare Kiev, ma se interveniamo per la Crimea violiamo il diritto all'autodete… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villag… - Yojmto : RT @La7tv: #coffeebreak @UgoPoletti 'Il contributo italiano alla difesa dell'Ucraina è meno del 1%' #armi - 2021Reinvictus : @ErmannoKilgore Sarebbe bastato che #Ucraina si mettesse a 90° accettando di farsi impalare e quindi annettere dal… -