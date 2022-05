Svezia e Finalndia nella Nato, la Turchia dice no. Tensione a Bruxelles (Di martedì 17 maggio 2022) Orban ed Erdogan: sono i due spettri che si aggirano per l’Europa, e che al momento rendono impossibile ogni accordo sia per quanto riguarda le sanzioni alla Russia, sia per quanto concerne il ventilato ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, come da richiesta di entrambi i paesi. Il no di Ankara alla Nato “Non diremo ‘sì’ all’ingresso nella Nato di coloro che impongono sanzioni alla Turchia”, ha affermato il Presidente turco Recep Tayyp Erdogan, riferendosi a Svezia e Finlandia, ribadendo così l’opposizione di Ankara all’ammissione dei due Paesi nordici. “Entrambi i paesi non hanno un atteggiamento chiaro e inequivocabile nei confronti delle organizzazioni terroristiche”, ha aggiunto, sottolineando che delegazioni di Helsinki e Stoccolma “non ... Leggi su quifinanza (Di martedì 17 maggio 2022) Orban ed Erdogan: sono i due spettri che si aggirano per l’Europa, e che al momento rendono impossibile ogni accordo sia per quanto riguarda le sanzioni alla Russia, sia per quanto concerne il ventilato ingresso die Finlandia, come da richiesta di entrambi i paesi. Il no di Ankara alla“Non diremo ‘sì’ all’ingressodi coloro che impongono sanzioni alla”, ha affermato il Presidente turco Recep Tayyp Erdogan, riferendosi ae Finlandia, ribadendo così l’opposizione di Ankara all’ammissione dei due Paesi nordici. “Entrambi i paesi non hanno un atteggiamento chiaro e inequivocabile nei confronti delle organizzazioni terroristiche”, ha aggiunto, sottolineando che delegazioni di Helsinki e Stoccolma “non ...

