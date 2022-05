Sangue di cervo, cosa cura e a cosa serve? (Di martedì 17 maggio 2022) Perché si dice che il presidente Vladimir Putin stia facendo impacchi a base di Sangue dell’animale? Continuano le indiscrezioni sulla precarietà della salute del presidente russo Vladimir Putin. A questo proposito, fonti vicine al leader del Cremlino hanno asserito che Putin apparirebbe sempre più malato e stia ricorrendo in modo frequente a impacchi di Sangue di cervo che, secondo presunti esperti, avrebbero “effetti miracolosi”. A questo proposito, nella letteratura russa del XV secolo, viene riportato che chi beve il Sangue di cervo beneficerà di un aumento della libido e di un miglioramento delle prestazioni sessuali. Inoltre, la leggenda narra che i cacciatori siberiani avessero l’abitudine di bere il Sangue di cervo dalle corna del primo esemplare ucciso per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022) Perché si dice che il presidente Vladimir Putin stia facendo impacchi a base didell’animale? Continuano le indiscrezioni sulla precarietà della salute del presidente russo Vladimir Putin. A questo proposito, fonti vicine al leader del Cremlino hanno asserito che Putin apparirebbe sempre più malato e stia ricorrendo in modo frequente a impacchi didiche, secondo presunti esperti, avrebbero “effetti miracolosi”. A questo proposito, nella letteratura russa del XV secolo, viene riportato che chi beve ildibeneficerà di un aumento della libido e di un miglioramento delle prestazioni sessuali. Inoltre, la leggenda narra che i cacciatori siberiani avessero l’abitudine di bere ildidalle corna del primo esemplare ucciso per ...

silviaballestra : Ma quando in un titolo leggi 'si cura con sangue di cervo', che devi pensare? #abbasta - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Molte le voci su una presunta malattia di #Putin. Tra queste quella che vede lo zar impegnato a curarsi con 'impacchi… - PierMG62 : Esempio d'informazione in #democratica Italia Telegram da covo di fake x Covid ora 'canale investigativo' x artico… - Sntgvn : RT @LuigiDeBiase: Che un neurochirurgo consigli di curarsi con sangue di cervo vale effettivamente l'apertura di un giornale in certe circo… - QuodLuxRomae : @QLexPipiens Io avevo letto che lo stanno curando con sangue di cervo ?? -